Служба безопасности Украины заблокировала канал поставок кокаина в страну. В аэропорту «Борисполь» у иностранца из одной из стран Латинской Америки выявили 2,8 килограмма наркотика на сумму около 11,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам.
«Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одной из киевских стоматологических клиник», — говорится в сообщении.
Наркотики у иностранца обнаружили в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в аэропорту «Борисполь».
«Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество — наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 миллиона гривен», — добавили в СБУ.
Сейчас наркокурьер задержан. Возбуждено дело по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщение подозрения наркокурьеру.
Служба безопасности Украины заблокировала канал поставок кокаина в страну. В аэропорту «Борисполь» у иностранца из одной из стран Латинской Америки выявили 2,8 килограмма наркотика на сумму около 11,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам.
«Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одной из киевских стоматологических клиник», — говорится в сообщении.
Наркотики у иностранца обнаружили в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в аэропорту «Борисполь».
«Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество — наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 миллиона гривен», — добавили в СБУ.
Сейчас наркокурьер задержан. Возбуждено дело по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщение подозрения наркокурьеру.