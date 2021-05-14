Служба безопасности Украины заблокировала канал поставок кокаина в страну. В аэропорту «Борисполь» у иностранца из одной из стран Латинской Америки выявили 2,8 килограмма наркотика на сумму около 11,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам.

«Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одной из киевских стоматологических клиник», — говорится в сообщении.

Наркотики у иностранца обнаружили в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в аэропорту «Борисполь».

«Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество — наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 миллиона гривен», — добавили в СБУ.

Сейчас наркокурьер задержан. Возбуждено дело по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщение подозрения наркокурьеру.