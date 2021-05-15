Парвиз Насибов со своим тренером Николаем Салеевым

Украинский чемпион по греко-римской борьбе, 21-летний николаевец Парвиз Насибов одержал победу на лицензионном турнире, благодаря чему уже в августе будет представлять Украину на Олимпиаде.

Об этом говорится в материале издания Nikllife.

Лицензионный турнир проходил в Болгарии с 6 по 9 мая. Наш спортсмен Парвиз Насибов выступил против борца с Японии Шого Таканаши и одержал победу. Главный приз для Парвиза – лицензия на участие в Олимпийских играх-2021, которые состоятся в Токио.

— Я тренировался фактически всё время в Украине. Потом у меня были сборы в Хорватии и заключительные сборы в Конче-Заспе. В Болгарии был последний турнир – шанс попасть на Олимпийские игры – тот, кто входит в финал, получает путевку на Олимпиаду. Мне повезло, я был хорошо готов и много отдал для этого. И, слава Богу, мне удалось заработать лицензию для Украины, для Николаева. Впереди сборы в Хорватии и Польше, а после вылет в Токио, — рассказал Парвиз Насибов.

Отметим, Украину на Олмпиаде будут представлять борцы Жан Беленюк, Ленур Темиров и самый младший спортсмен — николаевец Парвиз Насибов.

Напомним, в олимпийском бассейне «Tokyo Aquatics Centre» в столице Японии, 1 мая, николаевский прыгун в воду Алексей Середа вместе со своим партнером по синхронным прыжкам Олегом Сербиным (Запорожье) завоевали лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх.