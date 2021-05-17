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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров может сменить Маноло Хименеса на посту главного тренера греческого АЕКа.
Об этом передает Tribuna.com.
Клуб рассматривает вопрос увольнения Хименеса, а украинский тренер вошел в число главных претендентов на его место.
Отметим, что за греческий клуб выступают три украинца - Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко.
Напомним, Сергей Ребров тренировал киевское «Динамо» в 2014-2017 годах и вместе с командой выигрывал Кубок, Суперкубок и дважды чемпионат Украины. После этого специалист тренировал в Саудовской Аравии, а в 2018-м году перебрался в «Ференцварош».
Вместе с Ребровым «Ференцварош» три года подряд стал чемпионом Венгрии и пробился в группу Лиги чемпионов.
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров может сменить Маноло Хименеса на посту главного тренера греческого АЕКа.
Об этом передает Tribuna.com.
Клуб рассматривает вопрос увольнения Хименеса, а украинский тренер вошел в число главных претендентов на его место.
Отметим, что за греческий клуб выступают три украинца - Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко.
Напомним, Сергей Ребров тренировал киевское «Динамо» в 2014-2017 годах и вместе с командой выигрывал Кубок, Суперкубок и дважды чемпионат Украины. После этого специалист тренировал в Саудовской Аравии, а в 2018-м году перебрался в «Ференцварош».
Вместе с Ребровым «Ференцварош» три года подряд стал чемпионом Венгрии и пробился в группу Лиги чемпионов.