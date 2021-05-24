В среду, 26 мая, МФК «Николаев» в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге сыграет с тернопольской «Нивой». Поединок состоится на Центральном городском стадионе. Начало в 17.00.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первом круге соперники разошлись миром в Тернополе — 0:0. Всего же в чемпионатах Украины МФК «Николаев» и «Нива» сыграли 19 поединков. В активе николаевской команды девять выигрышей, у тернополян — восемь. Разница мячей — 30:29 в пользу николаевцев.

В составе «Нивы» николаевским болельщикам хорошо знаком Игорь Семенина, который несколько сезонов был одним из лидеров нашей команды. Однако в предстоящем матче опытный полузащитник не сыграет из-за дисквалификации. А вот Сергею Кисленко вряд ли что-то помешает выйти на поле. В активе этого результативного форварда в нынешнем сезоне восемь забитых мячей — и это лучший результат в команде. У МФК «Николаев» список бомбардиров возглавляет Богдан Кушниренко с семью точными ударами. Любопытно, что все голы капитан команды забил с пенальти.

Приобрести билеты на матч МФК «Николаев» — «Нива» можно онлайн в Досуговой кассе по ссылке https://rest-info.com/concerts/mikolaiv---niva.

Билеты на все оставшиеся домашние матчи команды в нынешнем чемпионате стоят одну гривну. Такой подарок руководство МФК «Николаев» сделало болельщикам по случаю столетия клуба.

Добавим, что этот поединок обслужит судейская бригада в таком составе: арбитр Денис Резников (Каменское), ассистенты арбитра Александр Марчик (Киев), Юрий Ковальчук (Львов). Четвертый арбитр Виктор Мамчур (Николаев). Делегат УАФ Эдуард Валенко (Львов).

Напомним, футбольный клуб «Николаев» минимально обыграл команду из села Шевченковка Магдалиновского района Днепропетровской области «ВПК-Агро» со счетом 1:0.