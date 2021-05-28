Экс-чемпион Гарри Каспаров посетит столицу Румынии, чтобы открыть шахматный турнир Superbet Chess Classic Romania 2021, первый этап цикла Grand Chess Tour 2021, с 5 по 14 июня.

Об этом пишет местное издание EVZ.

Официальная церемония, посвященная открытию турнира пройдет 4 июня. На открытии будет присутствовать и Гарри Каспаров.

Целью турнира является послание, главным образом, молодежи, но также любителям шахмат и широкой общественности, о восстановлении страны после пандемии.

— Измени свою жизнь. Сделай свой ход. С Каспаровым, — гласит слоган спортивного соревнования.

В турнире примут участие 10 всемирно признанных шахматистов, в том числе лучший шахматист Румынии Константин Лупулеску. Остальные игроки - американец Фабиано Каруана, армянин Левон Аронян, голландец Аниш Гири, россиянин Александр Грищук, американец Уэсли Со, азербайджанцы Шахиар Мамедьяров, Теймур Раджабов, француз Максим Вашье-Лаграв и венгр Ришар Раппорт.

Соревнование будет классическим, без быстрых шахмат и флеша.

Напомним, организаторы шахматной серии Grand Chess Tour объявили о том, что участником американского турнира в Сент-Луисе по быстрым шахматам и блицу станет 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, возобновляющий ради этого свою шахматную карьеру.