Украинский боец ММА Ярослав Амосов стал чемпионом промоушна Bellator в полусреднем весе. В ночь на субботу он победил чемпиона Дугласа Лиму.

Об этом пишет РБК-Украина.

В одном из главных боев вечера в американском городе Анакасвилл (штат Коннектикут) Амосов впервые бился за титул. Бой продлился все пять раундов, а судьи единогласно отдали победу украинцу по очкам - 50:45, 49:46, 49:46.

Теперь Ярослав Амосов имеет статистику 26-0. Лучшую статистику в ММА недавно имел только Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру в UFC с показателем 29-0.

Ярослав Амосов стал первым чемпионом-украинцем в ведущих ММА-промоушнов. Bellator является вторым по значимости промоушном в ММА после UFC.

Напомним, 11 июня начался 16-й чемпионат Европы по футболу.