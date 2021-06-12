Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 был остановлен после того, как полузащитник «Интера» и датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание. В конце первого тайма Эриксен пошатнулся и без столкновения упал на газон, когда партнер по команде вбрасывал на него аут, и потерял сознание.

Об этом пишет УНИАН.

Игроки сборной Дании окружили футболиста, а выбежавшие на поле врачи использовали дефибриллятор и экстренно начали реанимировать Эриксена, который лежал без движения.

Футболиста унесли с поля с кислородной маской на лице. На данный момент состояние Эриксена стабилизировано.

Напомним, в пятницу, 11 июня, начинался XVI чемпионат Европы по футболу, который пройдет на аренах 10 государств континента (11 национальных ассоциаций УЕФА).