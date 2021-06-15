МФК «Николаев» может отказаться от подачи заявки на выступление в Первой лиге чемпионата Украины в сезоне 2021/22.

Об этом пишет Sport Arena.

— Причиной стали финансовые проблемы, с которыми столкнулся клуб в последнее время. Из заявленного финансового ресурса, который клуб просил выделить из городского бюджета для финансирования первой и второй команд МФК, а также ДЮФШ Николаев, было выделено всего около 40%, — пишет СМИ.

В результате клуб закончил сезон 2020/21 с солидным дефицитом, покрывать который попросту не из чего.

«Николаев» до последнего тура Первой лиги боролся за выход в УПЛ, однако все же уступил третью строчку чемпионата Металлисту 1925. Команда Ильи Близнюка финишировала четвертой.

В группе «Б» Второй лиги также выступал Николаев-2, который завершил сезон на последнем месте с восемью набранными очками.