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МФК «Николаев» может отказаться от подачи заявки на выступление в Первой лиге чемпионата Украины в сезоне 2021/22.
Об этом пишет Sport Arena.
— Причиной стали финансовые проблемы, с которыми столкнулся клуб в последнее время. Из заявленного финансового ресурса, который клуб просил выделить из городского бюджета для финансирования первой и второй команд МФК, а также ДЮФШ Николаев, было выделено всего около 40%, — пишет СМИ.
В результате клуб закончил сезон 2020/21 с солидным дефицитом, покрывать который попросту не из чего.
«Николаев» до последнего тура Первой лиги боролся за выход в УПЛ, однако все же уступил третью строчку чемпионата Металлисту 1925. Команда Ильи Близнюка финишировала четвертой.
В группе «Б» Второй лиги также выступал Николаев-2, который завершил сезон на последнем месте с восемью набранными очками.
МФК «Николаев» может отказаться от подачи заявки на выступление в Первой лиге чемпионата Украины в сезоне 2021/22.
Об этом пишет Sport Arena.
— Причиной стали финансовые проблемы, с которыми столкнулся клуб в последнее время. Из заявленного финансового ресурса, который клуб просил выделить из городского бюджета для финансирования первой и второй команд МФК, а также ДЮФШ Николаев, было выделено всего около 40%, — пишет СМИ.
В результате клуб закончил сезон 2020/21 с солидным дефицитом, покрывать который попросту не из чего.
«Николаев» до последнего тура Первой лиги боролся за выход в УПЛ, однако все же уступил третью строчку чемпионата Металлисту 1925. Команда Ильи Близнюка финишировала четвертой.
В группе «Б» Второй лиги также выступал Николаев-2, который завершил сезон на последнем месте с восемью набранными очками.