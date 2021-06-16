Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в первом своем матче основной сетки травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В матче второго круга украинка проиграла россиянке Екатерине Александровой - 4:6, 5:7, пишет Корреспондент.

Судьбу первого сета решил один брейк Александровой. С седьмого брейкпоинта во второй партии Свитолина вышла вперед и по ходу сета лидировала 5:2. В девятом гейме второго сета украинка имела семь сетболов на подаче, но реализовать их не смогла.

Россиянка со второй попытки сделала брейк и в итоге выиграла пять геймов подряд, выиграв матч.

Ранее Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).