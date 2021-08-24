Анна Пасечник внизу справа

Анна Пасечник стала третьей среди женщин в межконтинентальном заплыве через пролив Босфор.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Анна Пасечник преодолела 6,5-километровый пролив за 41 минуту и 20 секунд. Она отстала от победительницы соревнований, представлявшей Турцию, всего на 25 секунд. Для сравнения — чемпион среди мужчин, также представлявший страну-хозяйку, преодолел пролив за 38 минут и 22 секунды.

В заплыве приняли участие 2 465 пловцов из 55 стран мира. Дистанция, которую преодолели участники, начиналась на азиатской части Стамбула, а заканчивалась в европейской части мегаполиса. Из-за карантина в этом году заплыв проходил без зрителей. Пловцы, успешно завершившие гонку, получили титул «пловца с разных континентов».

Заплыв под названием Samsung Bosphorus Crossing Continental Swimming является единственным в мире официальным соревнованием по плаванию, происходящим между Азией и Европой. Нынешний заплыв стал уже 33-м: его с 1989 года проводит Олимпийский комитет Турции.

Напомним, ученица 10-А класса общеобразовательной школы № 1 из Новой Каховки Виктория Панченко заняла призовое место в Genius Olympiad (Олимпиаде гениев), проходящей ежегодно в США.