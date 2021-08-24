Серебряный призер Олимпиады в Токио, борец Парвиз Насибов рассказал, куда потратит призовые за медаль.

Он хочет в Николаеве купить семье квартиру, пишет Трибуна.

— Премию мы получили спустя три дня после прилета в Украину. Моя премия составила 80 тысяч долларов. Я думал, что будет какой-то налог и 10-15 тысяч покинут меня. Так получилось, что все 80 тысяч пришли на карту. Хочу приобрести жилье своим родителям и себе в Николаеве. Мои родители сейчас живут на съемной квартире. Я помогаю им и сам живу на съемной квартире. У меня была такая задача: если даст бог и я получу премию, то приобрету жилье своим родителям. Чтобы облегчить их жизнь и чтобы они не думали, как и кому каждый месяц платит деньги. Чтобы это было их собственные жилье, – сказал Парвиз Насибов.

Отметим, что Парвиз Насибов родился в 1998 году в селе Муганлы Акстафинского района в Азерюбайджане и прожил там до шести лет. В 2004 году его отец переехал в Николаев и взял с собой семью. В Николаеве Парвиз Насибов тренировался у заслуженного тренера Николая Салеева. Однако позже был вынужден перехать в Запорожье, где живет на съемной квартире.

Сегодня Парвиз Насибов тренируется под руководством заслуженного тренера Украины и СССР Евгения Александровича Черткова. В активе мастера спорта Украины международного класса по греко-римской борьбе «серебро» и «бронза» юниорского чемпионата мира в 2015 и 2018 году соответственно, «золото» юниорского чемпионата Европы в 2017 году и «серебро» на год раньше.

Парвиз неоднократно становился призёром и победителем престижных национальных и международных соревнований. В прошлом году был признан лучшим студентом-спортсменом Запорожской области. Олимпийскую лицензию Насибов завоевал в мае этого года, заняв второе место престижного турнира в Болгарии.

Примечательно, что согласно информации сайта Национального олимпийского комитета Украины в составе нашей сборной нет ни одного спортсмена с николаевской пропиской. Все уроженцы Николаева вынуждены жить и тренироваться в других городах страны.

Напомним, 3 августа воспитанник николаевской школы греко-римской борьбы Парвиз Насибов прошел в финал Олимпийских игр в Токио. Украинец одержал победу в схватке с представителем Египта со счетом 7:6.