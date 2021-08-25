Руководство Формулы-1 учредило приз за наибольшее количество обгонов в течение сезона.

Об этом пишет Корреспондент.

— Эта награда является первой в своем роде. Он призван подчеркнуть храбрость, проявленную гонщиками, которые совершают смелые маневры в погоне за успехом, — говорится в заявлении пресс-службы Формулы-1.

В текущем сезоне неофициальным лидером по числу совершенных обгонов является пилот команды Астон Мартин Себастьян Феттель.

Напомним, на данный момент лидером личного зачета пилотов является гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. Следующий этап Гран-при пройдет в Бельгии с 27 по 29 августа.

До этого Формула-1 объявила об отмене этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам Гран-при Австралии из-за проблем, вызванных пандемией COVID-19.