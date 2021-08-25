В среду, 25 августа, на Паралимпиаде в Токио 17-летняя пловчиха Анна Гонтарь из Николаева взяла «бронзу» на 50-метровке.

Об этом сообщает Николаевский Инваспорт.

Анна Гонтарь преодолела дистанцию за 33.4 секунды.

«Золото» на этой дистанции также взяла украинка Елизавета Мерешко. Украинка финишировала за 33.11 секунды, опередив на 0,04 секунды американскую спортсменку Элизабет Маркс.

Напомним, 3 августа воспитанник николаевской школы греко-римской борьбы Парвиз Насибов прошел в финал Олимпийских игр в Токио. Украинец одержал победу в схватке с представителем Египта со счетом 7:6.