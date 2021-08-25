Олимпийская чемпионка и призер по фехтованию Ольга Харлан взяла перерыв в фехтовании и решила поучаствовать в проекте «Танцы со звездами».

Об этом она рассказала в интервью «Трибуне».

Ольга Харлан успокоила поклонников, отметив, что участие в проекте не означает завершения спортивной карьеры. Она добавила, что сейчас принимает все приглашения на разные проекты.

— Сейчас «Танцы», а что потом — не знаю. За все годы в спорте я заслужила отдохнуть немножко больше, чем остальные. Я себе это разрешила, это самое главное. Такое нечасто бывает. Я сейчас принимаю все приглашения на проекты. Самый долгий и серьезный — это «Танцы». Но соглашаюсь, если есть приглашения разово прийти на проект. У меня не было возможности желать этого до Олимпиады, начиная с первой. Всегда подготовка была важнее всего. Я никогда не ходила на проекты в ущерб своим тренировкам, — рассказала Ольга Харлан.

Сейчас саблистка хочет отдохнуть от большого спорта, а «Танцы со звездами» считает хорошей возможностью не лишать себя физических нагрузок во время перерыва.

— Поэтому я рада, что у меня в жизни появились такие проекты, как «Танцы со звездами». Я работаю, устаю, физический труд присутствует в жизни, но не через фехтование. Чего мне и хотелось, — отметила она.

Напомним, о том, что Ольга Харлан будет участвовать в новом сезоне шоу «Танцы со звездами» стало известно 12 августа. Также она присоединится к судейской коллегии проекта «Україна має талант».