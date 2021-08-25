В Киеве во дворе на Троещине Украинская ассоциация футбола построила новое спортивное поле. Обустроить его решили после того, как в данном дворе сняли, как местная детвора поет гимн Украины перед игрой в футбол.

Поле открыли 24 августа, в День Независимости Украины, сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Открытие посетили легенды украинского футбола Олег Блохин и Алексей Михайличенко, а также игроки национальной сборной.

— Ребята влюбили в себя всю страну, поразив самостоятельностью и искренностью. Тогда же, в начале июля, на мое приглашение юные футболисты посетили Дом футбола и получили обещание, что вскоре на месте их старой площадки будет современная. Прошло чуть больше месяца. И вот сегодня в столице по улице Закревского 35а, мы вместе с легендами украинского футбола Олегом Блохиным, Алексеем Михайличенко, игроками национальной сборной Александром Сиротой, Ильей Забарным и малышней, торжественно открыли их новую футбольную площадку с безопасным искусственным покрытием лучшего европейского качества от украинского завода-производителя. Мечта юных игроков о тренировках в достойных условиях осуществилась в День празднования Независимости нашего государства! — написал глава УАФ.

Напомним, глава Деснянской райадминистрации Киева Дмитрий Ратников рассказал 6 июля в Fаcebook, что мальчиков нашли, подарили им мячи, шарфы с символикой национальной сборной и возможность профессионально заниматься футболом на базе местного футбольного клуба «Выгуровщина».