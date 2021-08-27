Опорный полузащитник «Челси» Жоржиньо был признан лучшим футболистом Европы сезона 2020/2021. В погоне за этой наградой 29-летний итальянец опередил Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити» и своего партнера по «Челси» Н'Голо Канте.

В сезоне 2020/2021 Жоржиньо помог «Челси» победить в Лиге чемпионов, а летом в составе сборной Италии хавбек стал чемпионом Европы, пишет УНИАН.

Жоржиньо Томас Тухель

Еще два представителя "Челси" получили награды. Эдуар Менди и Н'Голо Канте стали лучшими в своих амплуа по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне в активе Жоржиньо 8 голов и 2 голевые передачи в 43 поединках за «Челси» во всех соревнованиях. На Евро-2020 Жоржиньо 7 раз появлялся на поле в футболке сборной Италии и таким образом принял участие во всех матчах турнира.

А лучшей футболисткой прошлого сезона по версии УЕФА стала Алексия Путелас из «Барселоны».

Главный тренер «Челси» Томас Тухель получил награду лучшего тренера прошлого сезона в Европе. Ему конкуренцию составили Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и наставник сборной Италии Роберто Манчини.

В сезоне 2020/2021 немецкий специалист вместе с «Челси» победил в Лиге чемпионов, при том, что возглавил команду только в январе.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) составил символическую сборную XVI чемпионата Европы, который завершился 11 июля победой в финале сборной Италии над командой Англии (3:2 - по пенальти, 1:1).