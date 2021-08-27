Сегодня, 27 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2021/22.
Об этом пишет Зеркало недели.
Результаты жеребьевки:
Группа A: «Лион», «Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»
Группа B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»
Группа C: «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Легия»
Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен»
Группа E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель», «Галатасарай»
Группа F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд»
Группа G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»
Групп H: «Динамо» Загреб, «Генк», «Вест Хэм», «Рапид»
Отметим, что украинских клубов впервые за 14 лет не будет в групповой стадии Лиги Европы.
Действующим победителем Лиги Европы является испанский «Вильярреал», который в финале в серии послематчевых пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед».
Финал сезона 2021/2022 должен состояться 18 мая 2022 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Напомним, проблемы с финансированием не позволяют МФК «Николаев» отменить принятое решение о переходе во Вторую лигу, команду придется собирать с самого начала - клуб покинули все игроки-контрактники, ушел главный тренер Илья Близнюк, который привел команду к четвертому месту.
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Сегодня, 27 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2021/22.
Об этом пишет Зеркало недели.
Результаты жеребьевки:
Группа A: «Лион», «Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»
Группа B: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм»
Группа C: «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Легия»
Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен»
Группа E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель», «Галатасарай»
Группа F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд»
Группа G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»
Групп H: «Динамо» Загреб, «Генк», «Вест Хэм», «Рапид»
Отметим, что украинских клубов впервые за 14 лет не будет в групповой стадии Лиги Европы.
Действующим победителем Лиги Европы является испанский «Вильярреал», который в финале в серии послематчевых пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед».
Финал сезона 2021/2022 должен состояться 18 мая 2022 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Напомним, проблемы с финансированием не позволяют МФК «Николаев» отменить принятое решение о переходе во Вторую лигу, команду придется собирать с самого начала - клуб покинули все игроки-контрактники, ушел главный тренер Илья Близнюк, который привел команду к четвертому месту.