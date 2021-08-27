Спортсмен из Николаева, воспитанник ДЮСШ №2 Самир Мирзоев вернулся с европейского чемпионата по тхэквондо с бронзовой наградой.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Соревнования проходили в столице Эстонии среди юниоров и кадетов с 24 до 27 августа.

К соревнованиям борца готовил Хозяинов Григорий Борисович.

Напомним, 3 августа воспитанник николаевской школы греко-римской борьбы Парвиз Насибов прошел в финал Олимпийских игр в Токио. Украинец одержал победу в схватке с представителем Египта со счетом 7:6.