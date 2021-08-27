Спортсмен из Николаева, воспитанник ДЮСШ №2 Самир Мирзоев вернулся с европейского чемпионата по тхэквондо с бронзовой наградой.
Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.
Соревнования проходили в столице Эстонии среди юниоров и кадетов с 24 до 27 августа.
К соревнованиям борца готовил Хозяинов Григорий Борисович.
Напомним, 3 августа воспитанник николаевской школы греко-римской борьбы Парвиз Насибов прошел в финал Олимпийских игр в Токио. Украинец одержал победу в схватке с представителем Египта со счетом 7:6.
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Спортсмен из Николаева, воспитанник ДЮСШ №2 Самир Мирзоев вернулся с европейского чемпионата по тхэквондо с бронзовой наградой.
Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.
Соревнования проходили в столице Эстонии среди юниоров и кадетов с 24 до 27 августа.
К соревнованиям борца готовил Хозяинов Григорий Борисович.
Напомним, 3 августа воспитанник николаевской школы греко-римской борьбы Парвиз Насибов прошел в финал Олимпийских игр в Токио. Украинец одержал победу в схватке с представителем Египта со счетом 7:6.