Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский футбольный клуб «Ювентус». Он уже не тренировался сегодня.

Об этом заявил главный тренер команды Массимилиано Аллегри, сообщает Sky Sport Italia.

— Я говорил с Криштиану вчера. Он сообщил, что не намерен оставаться в «Ювентусе». Он не тренировался сегодня утром, — сказал Массимилиано Аллегри.

Ранее в СМИ сообщалось, что английский «Манчестер Сити» предложил 36-летнему Роналду контракт на два года с зарплатой 15 миллионов евро в год.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.

В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии. Криштиану Роналду является пятикратным обладателем награды «Золотой мяч».

Напомним, ранее нападающий Лионель Месси окончательно оформил свой переход в «ПСЖ».