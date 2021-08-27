Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский футбольный клуб «Ювентус». Он уже не тренировался сегодня.
Об этом заявил главный тренер команды Массимилиано Аллегри, сообщает Sky Sport Italia.
— Я говорил с Криштиану вчера. Он сообщил, что не намерен оставаться в «Ювентусе». Он не тренировался сегодня утром, — сказал Массимилиано Аллегри.
Ранее в СМИ сообщалось, что английский «Манчестер Сити» предложил 36-летнему Роналду контракт на два года с зарплатой 15 миллионов евро в год.
Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.
В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии. Криштиану Роналду является пятикратным обладателем награды «Золотой мяч».
Напомним, ранее нападающий Лионель Месси окончательно оформил свой переход в «ПСЖ».
|
Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
|
Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский футбольный клуб «Ювентус». Он уже не тренировался сегодня.
Об этом заявил главный тренер команды Массимилиано Аллегри, сообщает Sky Sport Italia.
— Я говорил с Криштиану вчера. Он сообщил, что не намерен оставаться в «Ювентусе». Он не тренировался сегодня утром, — сказал Массимилиано Аллегри.
Ранее в СМИ сообщалось, что английский «Манчестер Сити» предложил 36-летнему Роналду контракт на два года с зарплатой 15 миллионов евро в год.
Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.
В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии. Криштиану Роналду является пятикратным обладателем награды «Золотой мяч».
Напомним, ранее нападающий Лионель Месси окончательно оформил свой переход в «ПСЖ».