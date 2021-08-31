Победив в теннисном турнире в Чикаго, первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на US Open.

Это следует из информации с сайта WTA.

В первом круге крупных состязаний Свитолина без проблем справилась с соперницей из Канады Ребеккой Мариной (счет 6:2, 6:3) и вышла во второй круг.

Из украинских теннисисток, помимо Свитолиной, на турнире играют Даяна Ястремская (выбыла), Ангелина Калинина (прошла дальше), Марта Костюк (играет сегодня с греческой визави).

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина заняла первое место на теннисном турнире в Чикаго.