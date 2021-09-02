Возведение спортивных сооружений в городах-спутниках атомных электростанций — это совместный социальный проект Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» и ее профсоюзной организации.

Открытие объекта в Южноукраинске посвятили 30-летию Независимости Украины, сообщают в Управлении информации и связей с общественностью ЮУ АЭС.

В церемонии лично принял участие и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, который в это время находился с рабочим визитом в Южно-Украинском энергокомплексе.

Мероприятие стало настоящим спортивным праздником. Первый матч на новом поле провели любительская команда «Тынь», основу которой составляют работники Южно-Украинской АЭС и ветеранская сборная «Динамо» (Киев).

По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, это уже четвертый объект первого цикла спортивных сооружений, возводимых в «атомных» городах. Он заверил, что строительство и реконструкция учреждений спорта и культуры будет продолжаться и в дальнейшем.

— Компанией «Энергоатом» выделяются немалые средства для развития социальной сферы городов-спутников АЭС. Конечно, приоритетом для нас является безопасная эксплуатация атомных энергоблоков, но и о социальной защите наших сотрудников мы тоже заботимся. Пытаемся создать для них и их семей комфортные условия проживания, — заявил Петр Котин во время торжественного мероприятия.

Местом для строительства спортивной площадки в Южноукраинске выбрали территорию оздоровительно-реабилитационного комплекса «Искра» ОП ЮУАЭС. Именно здесь атомщики восстанавливают свое здоровье, проходят реабилитацию, а в летний период на базе учреждения действует детский лагерь.

— Работники атомной электростанции в последнее время принимали участие во многих спортивных мероприятиях и достигли значительных успехов. Этот современная спортивная площадка поможет им продолжать тренировки в комфортных условиях. Физкультура и спорт — это хорошая разрядка, хорошее настроение, отдых и залог крепкого здоровья и трудового долголетия персонала, — отметил генеральный директор ОП ЮУАЭС Игорь Полович. — Мы благодарны за понимание и поддержку, поэтому старались как можно эффективнее использовать выделенные средства. Площадка многофункциональная, здесь можно играть в футбол, волейбол, большой теннис, стритбол, — сообщил председатель профсоюзной организации ЮУАЭС Сергей Снитков.

Профком НАЭК «Энергоатом» на строительство объекта выделил 1 миллион гривен. Это стоимость материалов с учетом монтажа: искусственное покрытие, ворота, сетки, ограждения. Подготовка территории была выполнена собственными силами подразделений ЮУАЭС за счет профсоюзного комитета предприятия. Она включает геодезические исследования, завоз грунта, щебня, устройство дренажной системы и другое. Поле с искусственным покрытием занимает территорию 800 м2. Его размеры — 20 на 40 метров.

Почетное право перерезать символическую красную ленту предоставили и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петру Котину, генеральному директору ОП ЮУ АЭС Игорю Половичу и председателю профсоюзного комитета предприятия Сергей Сниткову.

Первыми испытали нововозведенный спортивный объект футболисты. В матче на Кубок ЮУАЭС боролись любительская команда атомщиков «Тынь» и профессионалы — ветераны ФК «Динамо» (Киев).

В составе «Динамо» на товарищескую игру приехали легендарные футболисты — Александр Алиев, Виктор Леоненко, Александ Радченко, Всеволод Романенко, Юрий Грицына. А Олег Саленко, лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года, даже привез с собой главное достижение того турнира — золотую бутсу. Поэтому можно было сделать памятное фото с настоящей футбольной реликвией.

— С «Энергоатомом» у нас давние дружеские отношения, — рассказал перед началом матча Олег Саленко. — Мы всегда с радостью откликаемся, когда нас приглашают на подобные имиджевые мероприятия, как, например, открытие поля или стадиона. Большой футбол для нас в прошлом, но мы готовы играть со сторонниками этого вида спорта, если им это доставляет удовольствие. Есть люди, которые помнят и ценят еще тот наш звездный футбол. Спорт нужно популяризировать и мы как можем этому способствуем.

Перед началом матча символический удар по мячу сделал глава «Энергоатома» Петр Котин. И игра началась. Даже дождь не помешал ожесточенной борьбе на поле. Счет матча открыли ветераны «Динамо». Следующий результативный удар был за командой «Тынь». Лидировали с переменным успехом то одна, то другая команды. Основная игра закончилась вничью — 3: 3. Но поскольку турнир однозначно предусматривал победителя, обладателя Кубка, судья назначил серию пенальти. Более точными оказались любители. Результат — 3:2 в пользу команды «Тынь». Однако главное в этой игре, конечно же, не победа, а стремление южноукраинских атомщиков жить полноценной здоровой жизнью, ведь залогом долголетия, в том числе и трудового, является спорт. В НАЭК «Энергоатом» это хорошо понимают и всесторонне поддерживают как профсоюз, так и администрация компании.

Елена Резник, фото: Наталья Карташова, Юлия Зыбина

Пресс-релиз