Украинский пловец Максим Крипак завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады в Токио. И снова с мировым рекордом.

Об этом сообщает Twitter Паралимпийских игр.

— Мировой рекорд в заплыве на 100 метров на спине среди мужчин в категории S10 побит. «Золото» у Максима Крипака из Украины, — говорится в сообщении.

Второе место в заплыве занял Стефано Раймонди из Италии, третье — Флоран Марэ из Франции.

В активе украинской команды уже 20 золотых медалей, что позволило ей вернуться в топ-5 медального зачета.

Отметим, Украину в Токио на Паралимпиаде представляют 143 атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Наибольшее количество украинских паралимпийцев выступят в плавании — 40 спортсменов. Кроме того, 32 украинца будут соревноваться в легкой атлетике.