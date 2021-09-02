Украинский пловец Максим Крипак завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады в Токио. И снова с мировым рекордом.
Об этом сообщает Twitter Паралимпийских игр.
— Мировой рекорд в заплыве на 100 метров на спине среди мужчин в категории S10 побит. «Золото» у Максима Крипака из Украины, — говорится в сообщении.
Второе место в заплыве занял Стефано Раймонди из Италии, третье — Флоран Марэ из Франции.
В активе украинской команды уже 20 золотых медалей, что позволило ей вернуться в топ-5 медального зачета.
Отметим, Украину в Токио на Паралимпиаде представляют 143 атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Наибольшее количество украинских паралимпийцев выступят в плавании — 40 спортсменов. Кроме того, 32 украинца будут соревноваться в легкой атлетике.
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Украинский пловец Максим Крипак завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады в Токио. И снова с мировым рекордом.
Об этом сообщает Twitter Паралимпийских игр.
— Мировой рекорд в заплыве на 100 метров на спине среди мужчин в категории S10 побит. «Золото» у Максима Крипака из Украины, — говорится в сообщении.
Второе место в заплыве занял Стефано Раймонди из Италии, третье — Флоран Марэ из Франции.
В активе украинской команды уже 20 золотых медалей, что позволило ей вернуться в топ-5 медального зачета.
Отметим, Украину в Токио на Паралимпиаде представляют 143 атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Наибольшее количество украинских паралимпийцев выступят в плавании — 40 спортсменов. Кроме того, 32 украинца будут соревноваться в легкой атлетике.