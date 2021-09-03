В 1/16 финала Кубка Украины по футболу МФК «Николаев» сыграет с представителем Премьер-лиги — ФК «Рух».

Об этом сообщили в пресс-службе МФК.

Сегодня, 3 сентября, прошла жеребьевка.

Базовый день игры — 22 сентября.

Отметим, что в 1/32 финала МФК «Николаев» разгромил «Волчанск» со счетом 4:1. В составе «корабелов» результативными ударами отличились Голубка и Нечипоренко, а на счету Кравченко оформленный дубль. У гостей единственный гол забил Пец, реализовав пенальти.

Николаев (Николаев) — Волчанск (Покотиловка) 4:1

Голы: Кравченко, 32, 62, Голубка, 67 (с пенальти), Нечипоренко, 79 — Пец, 90+3 (с пенальти).

Ранее муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.