В 1/16 финала Кубка Украины по футболу МФК «Николаев» сыграет с представителем Премьер-лиги — ФК «Рух».
Об этом сообщили в пресс-службе МФК.
Сегодня, 3 сентября, прошла жеребьевка.
Базовый день игры — 22 сентября.
Отметим, что в 1/32 финала МФК «Николаев» разгромил «Волчанск» со счетом 4:1. В составе «корабелов» результативными ударами отличились Голубка и Нечипоренко, а на счету Кравченко оформленный дубль. У гостей единственный гол забил Пец, реализовав пенальти.
Николаев (Николаев) — Волчанск (Покотиловка) 4:1
Голы: Кравченко, 32, 62, Голубка, 67 (с пенальти), Нечипоренко, 79 — Пец, 90+3 (с пенальти).
Ранее муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.
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В 1/16 финала Кубка Украины по футболу МФК «Николаев» сыграет с представителем Премьер-лиги — ФК «Рух».
Об этом сообщили в пресс-службе МФК.
Сегодня, 3 сентября, прошла жеребьевка.
Базовый день игры — 22 сентября.
Отметим, что в 1/32 финала МФК «Николаев» разгромил «Волчанск» со счетом 4:1. В составе «корабелов» результативными ударами отличились Голубка и Нечипоренко, а на счету Кравченко оформленный дубль. У гостей единственный гол забил Пец, реализовав пенальти.
Николаев (Николаев) — Волчанск (Покотиловка) 4:1
Голы: Кравченко, 32, 62, Голубка, 67 (с пенальти), Нечипоренко, 79 — Пец, 90+3 (с пенальти).
Ранее муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.