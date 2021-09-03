Бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел уходить из сборной, но с ним не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.

Об этом он рассказал в ходе специальной пресс-конференции, пишет football.ua

— Мы провели в сборной прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие. У нас получилось стать одним целым. Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них – почему наша команда не продлили контракт с национальной командой. После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было, — заявил Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко напомнил, что сначала сообщил в соцсетях об окончании контракта, но не написал, что он уходит из сборной. Он добавил, что контракт был подписан таким образом, что он хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли дальше работать в сборной. Андрей Шевченко и его команда хотели продолжить работать.

Он отметил, что сейчас не поддерживает контакт с главой УАФ Андреем Павелко.

— За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели идти, мы хотели работать дальше и продлить контракт, – объяснил Андрей Шевченко.

Напомним, 1 августа Андрей Шевченко официально сообщил о том, что уходит с должности главного тренера сборной.

Исполняющим обязанности главного тренера Национальной сборной Украины по футболу был назначен чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков.