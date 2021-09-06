В Николаеве состоялся мемориальный забег, приуроченный памяти мастера спорта СССР, марафонца и тренера Георгия Чайковского.

Об этом говорится в программе «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

Мероприятие прошло на Центральном городском стадионе. Участие приняли ветераны спорта, они вышли на дистанцию в 10 километров.

Отметим, что Георгий Чайковский за 40 лет марафонской карьеры в 56 забегах ни разу не сошел с дистанции. Умер известный легкоатлет в 2005 году.

— Он был первым спортсменом из Украины, который выполнил норматив мастера спорта на марафонской дистанции. Я — один из последних его учеников. Мы организовались, чтобы проводить эти соревнования в его честь, — рассказал участник забега Олег Гилякин.

Отметим, что самому старшему участнику забега было 76 лет.

Ранее в Николаеве впервые прошли всеукраинские соревнования Race Nation.