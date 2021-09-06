С 9 по 12 сентября в Николаевской области пройдут открытый чемпионат Украины в гонке критериум с классификацией на последнем финише, открытый чемпионат Украины в смешанной командной гонке (эстафете) и всеукраинские соревнования по велосипедному спорту (шоссе ).

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

10 сентября состоится смешанная командная гонка (1 километр трассы Р-75 Первомайск — Доманевка). Старт в 9:00, финиш в 13:00.

11 сентября — гонка критериум (Первомайск, площадь Тараса Шевченко, 1, Центр культуры и досуга им. Е. Зарницкой). Старт в 9:30, финиш в 15:00.

12 сентября 2021 — групповая гонка (1 километр трассы Р-75 Первомайск — Доманевка). Старт в 9:00, финиш в 14:00.

Напомним, 26 июня в Николаеве прошел крупнейший велофестиваль юга Украины «МиКолесо». Около полутора тысячи участников преодолели 12 километров пути от Соборной площади до общественного пространства *8 ПРИЧАЛ.