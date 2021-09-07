Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд выйдет на ринг 11 сентября, его соперником станет бывший чемпион UFC в полутяжелом весе — 44-летний Витор Белфорт.

Об этом пишет Зеркало недели.

Поединок состоится во Флориде в ночь на 12 сентября по правилам бокса.

Изначально планировалось, что соперником Витора Белфорта будет другой легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, но он заразился коронавирусом.

Напомним, Эвандер Холифилд является единственным в истории профессионального бокса четырехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе, а также боксером, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях (первый тяжелый и супертяжелый вес).

Свой последний бой Эвандер Холифилд провел в 2011-м году. Американец был близок к возвращению в июне против ирландца Кевина Макбрайда, но поединок был отложен.

Напомним, бой между украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

Ранее Александр Усик получил предложение от Международной боксерской федерации (IBF) провести бой с хорватом Филиппом Хрговичем (12-0, 10 KO). Предполагалось, что на кону поединка будет стоять статус обязательного претендента на пояс IBF, которым владеет британец Энтони Джошуа.