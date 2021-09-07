В субботу, 4 сентября, более 80 николаевцев приняли участие в любительском турнире по настольному теннису, посвящённому Дню города.

Об этом НикВести сообщили организаторы мероприятия.

Состязание проходило в клубе «STEM», расположенном в бизнес центре «Металлург Юга». Инициировала мероприятие новая общественная организация «Social Victory», направленная на развитие спорта среди молодежи. Ее учредители — Евгений Котков и Виктор Сысоев.

Участие было бесплатным, присоединиться к состязаниям могли все желающие, а победителей ждало денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составил 5000 гривен.

Этими соревнованиями запустили любительскую лигу настольного тенниса в Николаеве, которая пройдёт в 4 тура. В этот раз лучшими оказались Александр Крамеренко, занявший 1 место, Виктор Яковенко на 2-м, а также Сергей Канашин, замыкающий тройку лидеров.

Напомним, 28 августа во время благотворительного футбольного «Матча звезд» удалось собрать больше 26 тысяч гривен.