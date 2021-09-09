МБК «Николаев» усилился высокорослым (211 сантиметров — прим.) хорватским центровым Матеем Радуничем.
Прошлый сезон 25-летний хорват провел в итальянском Фортитудо, сообщила пресс-служба МБК «Николаев».
Выступал за сборную Хорватии U-20.
Летом «Николаев» подписал защитников Андрея Кожемякина, Прентисса Никсона, центрового Александра Тищенко, разыгрывающего Андре Уокера, форварда Андрея Кальниченко, а также американского бигмэна Кендарриуса Хэмилтона.
В июле главным тренером команды был назначен экс-наставник сборной Латвии Арнис Вецвагарс.
В прошлом сезоне Корабелы не вышли в плей-офф, заняв последнее место в регулярном чемпионате Суперлиги.
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МБК «Николаев» усилился высокорослым (211 сантиметров — прим.) хорватским центровым Матеем Радуничем.
Прошлый сезон 25-летний хорват провел в итальянском Фортитудо, сообщила пресс-служба МБК «Николаев».
Выступал за сборную Хорватии U-20.
Летом «Николаев» подписал защитников Андрея Кожемякина, Прентисса Никсона, центрового Александра Тищенко, разыгрывающего Андре Уокера, форварда Андрея Кальниченко, а также американского бигмэна Кендарриуса Хэмилтона.
В июле главным тренером команды был назначен экс-наставник сборной Латвии Арнис Вецвагарс.
В прошлом сезоне Корабелы не вышли в плей-офф, заняв последнее место в регулярном чемпионате Суперлиги.