Открытый чемпионат Украины по велоспорту собрал в Первомайске более 150 участников из разных областей.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Чемпионат проходит уже в седьмой раз. В этом году собралось наибольшее количество участников из разных областей Украины: Киевской, Донецкой, Луганской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской

— В этом году приехало 156 участников, раньше приезжало до 120. Нынешнее количество участников – большой результат для нас. Большой плюс, что дети будут соревноваться на наших велотрассах, — рассказал директор Первомайской ДЮСШ Станислав Паламарчук.

Тренеры спортсменов перед соревнованиями давали важные наставления, а зрителям оставалось переживать и болеть за своих фаворитов.

— Эмоции неимоверные. Ребенок спокоен, а мама очень нервничала, но все хорошо. Он молодец и показал хорошие результаты. Мы довольны, — рассказала о своих впечатлениях мама одного из спортсменов Лилия Садовниченко.

По результатам соревнований лучшими стали команды их Киевской, Николаевской и Донецкой областей.

Напомним, 26 июня в Николаеве прошел крупнейший велофестиваль юга Украины «МиКолесо». Около полутора тысячи участников преодолели 12 километров пути от Соборной площади до общественного пространства *8 ПРИЧАЛ.