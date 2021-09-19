Украинский экс-чемпион мира в трех категориях Василий Ломаченко следующий поединок проведет против бывшего обладателя титула IBF Ричарда Комми из Ганы.
Об этом сообщается в Instagram украинского боксера.
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Украинский экс-чемпион мира в трех категориях Василий Ломаченко следующий поединок проведет против бывшего обладателя титула IBF Ричарда Комми из Ганы.
Об этом сообщается в Instagram украинского боксера.
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