Вчера, 18 сентября, в спорткомплексе «Надежда» проходили профессиональные соревнования бойцов ММА, К1, тайского бокса, киокушин карате и боевого самбо.

На октагоне в поединках сошлись 24 бойца — представители Украины, Азербайджана и Грузии, говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале «НИС-ТВ».

Отмечается, что турнир впервые объединил столько видов спорта.

Перед началом соревнований с приветственным словом к участникам и зрителям обратились организатор турнира президент федерации Евгений Степанюк, глава Николаевской ОГА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Музыкальное сопровождение спортивного мероприятия обеспечил «Performance Big Band» Владимира Алексеева.

В перерыве между поединками состоялся аукцион, на которых были разыграны бойцовские перчатки. Больше всего денег предложил заместитель главы областного совета Владимир Фроленко. Перчатки он забрал за более, чем 11 тысяч гривен. Полученные деньги организаторы пообещали направить на развитие спорта в области и улучшение материально-технической базы в одной из школ области.

Напомним, 11 сентября, в Николаеве на стадионе спорткомплекса «Зоря» прошёл футбольный турнир памяти Дениса Янтаря.