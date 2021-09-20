Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) улетел на поединок с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Об этом сообщил сам боксер и сопроводил новость фотографией из аэропорта Борисполь.

На ней боксер стоит вместе со своей командой.

Напомним бой, в котором Александр Усик будет претендентом на титул WBO состоится 25-го сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Соперником украинца будет чемпионом мира Энтони Джошуа.

Вечер бокса, в рамках которого главным событием будет бой Усик — Джошуа, стартует в 22:00 по киевскому времени. Выход в ринг украинца и британца следует ждать после полуночи.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организовывает шоу, объявила андеркард. В рамках шоу выступит украинец Максим Продан.

Андеркард шоу:

Лоуренс Околи — Дилан Прасович (бой за пояс WBO в первом тяжелом весе)

Каллум Смит — Ленин Кастильо

Кэмпбелл Хаттон — Сонни Мартинес

Максим Продан — Флориан Марку

Кристофер Оусли — Хасан Байсангуров

Пресс-конференция боксеров состоится 23 сентября. Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на ютуб-канале DAZN Boxing.

Транслятор шоу компания DAZN уже представила промо поединка.

Ранее Александр Усик получил предложение от Международной боксерской федерации (IBF) провести бой с хорватом Филиппом Хрговичем (12-0, 10 KO). Предполагалось, что на кону поединка будет стоять статус обязательного претендента на пояс IBF, которым владеет британец Энтони Джошуа.