Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо заявил, что завершил карьеру боксера.

Об этом Пакьяо рассказал в программе Toni Talks на YouTube-канале Toni Gonzaga Studio, пишет Новое время.

42-летний спортсмен рассказал, что в течение длительного времени продолжал боксировать, поскольку по-настоящему увлечен этим видом спорта.

После завершения карьеры Мэнни Пакьяо планирует поддерживать других боксеров из Филиппин.

— Моя карьера уже завершена. Я принял это решение, поскольку уже давно занимаюсь боксом и моя семья говорит, что достаточно, — сказал Мэнни Пакьяо.

Свой первый бой на профессиональном ринге Мэнни Пакьяо провел в 1995 году.

В общем филиппинец провел 72 поединка, 62 из которых выиграл, восемь проиграл, еще два боя завершились вничью.

Он единственный боксер в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Напомним, в августе был отменен поединок между Мэнни Пакьяо и непобедимым обладателем титулов WBC и IBF Эрролом Спенсом-младшим.