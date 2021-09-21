В Румынии футболисты команд местного чемпионата до конца сезона 2021-22 будут выходить на поле с бездомными собаками.

Таким образом Федерация футбола Румынии хочет поощрить людей брать собак из приютов, пишет The Village.

Акция началась с команды «Динамо» Бухарест, члены которой имеют прозвище «красные псы»: на эмблеме у них нарисованы две овчарки.

Каждая собака имеет бирку на шее, поэтому зрители, которым понравится животное, смогут позвонить на горячую линию и найти собаку по имени.

Также на стадионах на время проведения акции запретили использовать дымовые шашки и файеры, чтобы не пугать животных.

Напомним, в Николаеве открыли центр для пристройства животных. Главная цель центра — популяризация гуманного и ответственного отношения к животным. Здесь каждый может получить консультацию, как ухаживать за питомцем, а также выбрать его среди подопечных «Центра защиты животных». Кроме того, здесь можно чипировать, вакцинировать и зарегистрировать домашнего любимца.