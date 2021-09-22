Вчера, 21 сентября, в поединке 1/16 финала Кубка Украины МФК «Николаев» уступил на Центральном городском стадионе «Руху» из украинской Премьер-лиги со счетом 0:3.

Об этом сообщила пресс-служба МФК «Николаев»

МФК «Николаев»: Фастов, Голубка, Мельничук, Жавко (Студенко 90), Кравченко (Боровский 88), Нечипоренко (Рязанцев 90), Окатый, Фальковский, Березянский, Сурженко, Росляков

«Рух»: Бандура, Кухарук, Кузык (Карабин 80), Ореховский (Сапуга 80), Кондраков, Альваренга (Рунич 70), Бренер (Варфоломеев 86), Стаменкович, Савчук, Лях, Слюсар

На первой же минуте матча Нечипоренко филигранным ударом мог открывать счёт в матче, однако, в этом эпизоде стоить отметить вратаря «Руха» Бандуру, который в этом эпизоде спас свою команду. «Корабелы» завладели инициативой, и уверенно контролировали мяч, создавая моменты возле ворот соперника.

Сражаться против команды высшей лиги стало сложнее, когда уже на 21-ой минуте «Николаев» остался играть вдесятером. Это защитник Павел Березянский получил прямую красную карточку за фол «последней надежды» на линии штрафной площади. Дальше «Николаеву» уже было сложно строить позиционные атаки.

Можно сказать, что «Рух» играл на классе, а МФК «Николаев» за счёт желания и характера. На 38-ой минуте матча нападающему ФК «Рух» удался шикарный гол. Мяч попал от перекладины точно в ворота Фастова. Второй гол долго ждать не пришлось.

После удара футболиста «Руха» мяч попал в руку защитнику «Николаева» Голубке — судья был однозначен — это пенальти и желтая для Юрия. Наказание уверенно реализовал все тот-же Кондраков, разведя мяч и Фастова по разным углам.

Второй тайм прошёл особо без моментов у ворот обеих команд. В конце тайма забивать могли как гости, так и хозяева поля. Так в одном из эпизодов, после удара Кондракова под мяч «постелился» Голубка. А уже к тому времени нападающий хозяев Жавко упустил хороший шанс отквитать один гол.

Защитник «Руха» отдал пас прямо ему в ноги, однако, Владиславу не хватило точности удара, чтобы послать мяч в сетку ворот.

В этой игре уже на дополнительных минутах был ещё один пенальти. Это Окатый подтолкнул своего визави в штрафной зоне. Кондраков снова переиграл Фастова в этой дуэли.

Итоговый счёт матча 0-3 и «Николаев» покидает розыгрыш Кубка Украины.

Ранее муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе называют вынужденным — из-за нехватки финансирования.