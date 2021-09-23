МБК «Николаев» подпишет американского форварда Троя Барниса, который может сыграть на позиции легкого/тяжелого форварда.

Игрок уже тренируется с командой, детали возможного контракта или трай-аута, пока неизвестны, пишет Баскет.

Трой Барнис закончил университет Мэна и в выпускном сезоне 2010/2011 набирал 14 очков, делал 7,6 подбора, 1,6 передачи в среднем за 30 матчей. Начиная с сезона 2011/2012 выступал в Европе (Турция, Финляндия, Латвия, Венгрия, Россия, Литва).

Сезон 2019/2020 начинал в «Лиепае», где в латвсийско-эстонской лиге набирал 18,4 очка, 6,3 подбора и 2 передачи в среднем за 7 матчей. Затем, в этом же сезоне перешёл в российский клуб «Купол-Родники» из Ижевска (Суперлига 1) и за 11 матчей набирал 8.6 очка, 4,0 подбора и 1,1 передачи.

В сезоне 2020/2021 Трой играл за литовский «Лиеткабелис». Статистика в чемпионате Литвы — 23 игры, 5,0 очка, 2,9 подбора. В Еврокубке — 10 игр, 3,2 очка, 2,3 подбора.

Напомним, новым главным тренером николаевской баскетбольной команды стал Арнис Вецвагарс, который ранее тренировал сборную Латвии.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким занял должность нового вице-президента муниципального баскетбольного клуба «Николаев».