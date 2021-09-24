Боксерский поединок Александра Усика с британцем Энтони Джошуа будет обслуживать украинский судья, он уже вылетел в Лондон, где состоится бой сразу за несколько чемпионских поясов в супертяжелом весе.

Об этом сообщила в Facebook вице-президент Лиги профессионального бокса Алина Шатерникова.

— Виктор Фесечко, украинский судья международной категории, только что вылетел в Лондон. Он будет обслуживать мегафайт Александр Усик vs Энтони Джошуа, — сообщила она.

По ее словам, работа украинского специалиста на таком поединке является высокой оценкой мирового боксерского сообщества.

Вечер бокса, в рамках которого главным событием будет бой Усик — Джошуа, стартует завтра в 22:00 по киевскому времени. Выход в ринг украинца и британца следует ждать после полуночи.

Андеркард шоу:

Лоуренс Околи — Дилан Прасович (бой за пояс WBO в первом тяжелом весе)

Каллум Смит — Ленин Кастильо

Кэмпбелл Хаттон — Сонни Мартинес

Максим Продан — Флориан Марку

Кристофер Оусли — Хасан Байсангуров

Транслятор шоу компания DAZN уже представила промо поединка.

Ранее Александр Усик получил предложение от Международной боксерской федерации (IBF) провести бой с хорватом Филиппом Хрговичем (12-0, 10 KO). Предполагалось, что на кону поединка будет стоять статус обязательного претендента на пояс IBF, которым владеет британец Энтони Джошуа.