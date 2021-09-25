Украинский супертяжеловес Александр Усик проведет поединок против британского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа.

Перед титульной схваткой боксеры встретились, чтобы выбрать себе перчатки.

Джошуа выступит в экипировке коричневого цвета. Александр Усик, в свою очередь, наденет желто-белые перчатки. Стоит отметить, что на «амуниции» нашего супертяжа будет красоваться надпись «Ukraine».

Поединок Усик — Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября на лондонском стадионе Тоттенхэм Хотспур. На кону боя будут стоять сразу четыре пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британский боксер.

Транслятор шоу компания DAZN уже представила промо поединка.

Ранее Александр Усик получил предложение от Международной боксерской федерации (IBF) провести бой с хорватом Филиппом Хрговичем (12-0, 10 KO). Предполагалось, что на кону поединка будет стоять статус обязательного претендента на пояс IBF, которым владеет британец Энтони Джошуа.