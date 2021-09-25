МБК «Николаев» дома разгромил «Кривбасс» (91:62) в стартовом туре украинской Суперлиги.

Николаев — Кривбасс 91:62 (24:19, 21: 8, 30:14, 16:21)

Николаев: Радунич 18 + 8 подборов + 3 блок-шота, Никсон 16, Барнис 15 + 6 подборов + 2 перехвата, Уокер 14 + 11 передач + 4 подбора, Кальниченко 13 + 7 подборов — старт, Кожемякин 11, Хохоник 2, Онуфриев 2, Жуковский 0, Дубоненко 0, Заплотинский 0.

Кривбасс: Полайт 17 + 6 подборов + 4 передачи, Коренюк 11 + 5 подборов — 4 потери, Коупленд 9, Артамонов 5 + 9 передач + 6 подборов + 2 перехвата, Фролов 2 — старт, Попович 6 + 7 подборов, Бондарчук 6, Мотли 4, Латкович 2, Старцев 0.

Корабелы выиграли первую четверть — 24:19. Во второй 10-минутке «Николаев» не оставил гостям шансов и ушел на перерыв с преимуществом в 18 очков.

В третьей четверти «Кривбасс» также не сумел навязать борьбу сопернику. Новичок Суперлиги смог выиграть только последний отрезок игры.

В прошлом сезоне «Кривбасс» стал бронзовым призером Высшей лиги. В июле криворожский клуб был принят в число участников Суперлиги.

Напомним, новым главным тренером николаевской баскетбольной команды стал Арнис Вецвагарс, который ранее тренировал сборную Латвии.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким занял должность нового вице-президента муниципального баскетбольного клуба «Николаев».