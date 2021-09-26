Украинский боксер Александр Усик победил англичанина Энтони Джошуа в бою за четыре пояса Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

По итогам 12 раундов судейская коллегия вынесла единогласное решение в пользу украинского спортсмена.

Бой проходил в Лондоне на стадионе Тоттенхэм. Это был первый поединок в супертяжелом весе для Александра Усика.

Эксперты и букмекеры считали победу украинца маловероятной, отдавая предпочтение титулованому Энтони Джошуа.

После оглашения результата на ринг вышел мэр Киева, а в прошлом профессиональный боксер Виталий Кличко. Его брат Владимир Кличко также был абсолютным чемпином мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Также Александра Усика приехал поддержать легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

Как пишет sportarena.com с первого раунда боксеры начали бой в активном темпе. Энтони Джошуа старался действовать первым номером, в то время как Александр Усик больше двигался и работал ногами. Во втором раунде украинский боксер провел несколько хороших ответных атак ударами с левой.

В третьем раунде украинец и британец впервые столкнулись в ближнем бою и провели несколько эффектных разменов. Александр Усик все чаще активно шел вперед, а Энтони Джошуа продолжал работать джебом. В четвертой трехминутке британский боксер впервые серьезно попал по украинцу, при этом Александр Усик выбрасывал больше ударов.

В середине поединка Энтони Джошуа стал перехватывать инициативу и чаще идти вперед, а украинский боксер больше работал по корпусу и делал ответные выпады. В конце шестого раунда Александр Усик пропустил прямой удар в челюсть. В седьмом раунде Александр Усик впервые серьезно потряс Энтони Джошуа, но британцу удалось устоять на ногах, а в восьмом Энтони несколько раз проверил корпус украинца.

В девятом раунде оба боксера немного сбавили темп, при этом Александр Усик старался не подпускать Энтони Джошуа к себе и работал на дистанции. В начале чемпионских раундов украинец получил рассечение, а у британца начал заплывать правый глаз. В последних двух раундах и Усик, и Энтони Джошуа прилично устали, но продолжали идти вперед: британец провел несколько хороших джебов, но украинец отвечал свои выпадами и также был точен, проведя отличную атаку перед финальным гонгом.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Александру Усику — 117-112, 116-112, 115-113. Для непобежденного украинца эта победа стала 19-й на профессиональном ринге. Энтони Джошуа потерпел второе поражение и потерял звание чемпиона мира.

Ранее Александр Усик получил предложение от Международной боксерской федерации (IBF) провести бой с хорватом Филиппом Хрговичем (12-0, 10 KO). Предполагалось, что на кону поединка будет стоять статус обязательного претендента на пояс IBF, которым владеет британец Энтони Джошуа.