На зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине не допустят иностранных зрителей. Билеты на мероприятия будут продаваться только жителям материкового Китая.
Об этом говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.
В МОК подчеркнули, что билеты на мероприятия зимней Олимпиады-2022 будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая и которые соответствуют требованиям мер противодействия коронавирусу.
— Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются, — добавили в комитете, уточнив, что они будут опубликованы после окончательной доработки.
Ранее Международный олимпийский комитет заявлял, что для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине потребуются зрители.
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На зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине не допустят иностранных зрителей. Билеты на мероприятия будут продаваться только жителям материкового Китая.
Об этом говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.
В МОК подчеркнули, что билеты на мероприятия зимней Олимпиады-2022 будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая и которые соответствуют требованиям мер противодействия коронавирусу.
— Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются, — добавили в комитете, уточнив, что они будут опубликованы после окончательной доработки.
Ранее Международный олимпийский комитет заявлял, что для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине потребуются зрители.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа