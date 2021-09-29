На зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине не допустят иностранных зрителей. Билеты на мероприятия будут продаваться только жителям материкового Китая.

Об этом говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

В МОК подчеркнули, что билеты на мероприятия зимней Олимпиады-2022 будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая и которые соответствуют требованиям мер противодействия коронавирусу.

— Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются, — добавили в комитете, уточнив, что они будут опубликованы после окончательной доработки.

Ранее Международный олимпийский комитет заявлял, что для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине потребуются зрители.