Международная ассоциация аматорского бокса признала украинца Александра Хижняка лучшим боксером 2021 года.

Об этом сообщает ZN.ua.

Отметим, что тренер боксера Александр Хижняк-старший стал лучшим тренером года. Хижняк и его тренер получили соответствующие сертификаты.

Напомним, на Играх в Токио Александр Хижняк вышел в финал и в решающем бою за золото вел по очкам против бразильца Эберта Соузы, однако в третьем раунде пропустил удар и упал, а рефери зафиксировал поражение украинца нокаутом.

Украинец считался главным фаворитом на золото, но в итоге стал серебряным призером Олимпиады-2020.