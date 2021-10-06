Чемпион Олимпийских игр-2020 в вольной борьбе нардеп Жан Беленюк выставит «золото» на аукцион, а выручку обещает перевести на лечение детей.

Об своем решении он написал в Instagram.

Спортсмен указал, что все уже налюбовались медалью, а значит она может стать полезной для детей.

— Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке.

Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги, передать на благотворительную помощь больным детям, — заявил Жан Беленюк.

Как сообщалось, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал «золото» Олимпиады в Токио в категории до 87 килограмм