Порт «Ника-Тера» выиграл в открытом турнире по волейболу среди мужских команд на Кубок ВК «Динамо» посвященный 9-летию основания команды.

Турнир прошел в Кривом Роге, передает пресс-служба предприятия.

Участие в соревнованиях приняли команды из Кривого Рога, Никополя, Долинская и Николаева.

— Соревнования выдались очень напряженные, все команды показали игру высокого класса, так как, в составах команд есть игроки, которые участвуют в Чемпионате Украины в Высшей лиге волейбола. Интриги добавлял еще тот факт, что нашу команду никто не видел в «действии» и все хотели увидеть на что мы способны, — прокомментировал капитан команды, начальник 1ГР В. В. Проченко.

В первой игре портовики обошли команду из Кривого Рога со счетом 2:0, а во второй игре — команду из города Каменское со счетом 15:10 в третьей контрольной партии. По результатам игр, команда порта «Ника-Тера» вышла в финал.

— В финальной игре мы встретились с командой из города Никополь, но после победы над командой из Каменского наших спортсменов было не остановить, и мы выиграли турнир!, — добавил В. В Проченко.

Лучшим «диагональным» игроком турнира признан докер-механизатор Павел Скороход, а MVP (самый ценный игрок) турнира — Владислав Ощип.

По итогам турнира, команду порта «Ника-Тера» пригласили принять участие в открытом Кубке г. Кривого Рога 2021 среди мужских команд.

— Порт «Ника-Тера» развивает спорт, как в регионе, так и на самом предприятии. Более того, это направление активно поддерживают сотрудники порта. Турнир в Кривом Роге — яркий тому пример. Победа команды порта — это результат профессионализма и сплоченности игроков. Поздравляю их с отличной игрой, — добавил Анатолий Дворник, первый заместитель начальника порта.

Отмечается, что порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, является социально-ответственным бизнесом, у которого ключевыми направлениями КСО являются: медицина, образование, спорт и помощь в благоустройстве города. В 2020 году предприятие уплатило более 59 миллионов гривен в местный бюджет.

При этом за 6 месяцев 2021 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, уплатил 128 миллионов гривен налогов и сборов в бюджеты разных уровней, увеличив на 8,92% аналогичный показатель предыдущего года.