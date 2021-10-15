Сегодня, 15 октября, николаевцы посетили благотворительный футбольный турнир, вырученные с него средства пойдут на укол для маленького Димы Жадана, больного спинальной мышечной атрофией.

Об этом пишут на странице детского футбольного клуба «FC Galaxy Kids» в Facebook.

Известно, что у ребенка тяжелое генетическое заболевание — СМА — спинальная мышечная атрофия, из-за которой постепенно все мышцы малыша перестают функционировать и вместе с этим погибает и сердечная мышца.

— Гарантировать мальчику полноценную жизнь может один единственный укол, который стоит слишком дорого для его семьи — 2 миллиона евро, — говорится в сообщении «FC Galaxy Kids».

Кроме соревнований детских футбольных команд на празднике работала ярмарка с работами местных мастеров, аниматоры для маленьких гостей, можно было приобрести чай, кофе и сладости. Все собранные средства будут переданы семье мальчика.

Турнир прошел в двух возрастных категориях: на поле вышли спортсмены 2012 и 2014 годов рождения. Участие приняли команды футбольных школ Николаева и области: Galaxy, Football Dream, СДЮСШОР «Николаев», ДЮСШ №3, «Юниор» (Снигиревка) и гости из Херсона — «Букарев Тим». Организаторы — детская футбольная школа Galaxy.

Мероприятие провели в 12:00 на футбольном поле ДЮСШ №3 на улице Садовая, 40А.

Напомним, в июле на улице Соборной в Николаеве прошла благотворительная ярмарка, которую организовали волонтеры в поддержку 3-летнего Димы Жадана.