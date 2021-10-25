Воспитанница Николаевской детско-юношеской спортивной школы №2 Нина Карпенко заняла третье место на молодежном чемпионате Европы по боксу в Будве (Черногория).
Николаевская спортсменка завоевала «бронзу» в весе 81+ килограмм, пишут НикВести.
Представители Украины пробились в семь финалов на молодежном чемпионате Европы и в трех одержали победы.
Айдер Абдураимов (54 килограмма) одолел Георгия Саджаи из Грузии, Бозорбой Матякубов (67 килограмм) выиграл у Франка Мартинеса из Испании, а Вероника Накота (70 килограмм) оказалась сильнее Анастасии Демурчян из России.
В целом сборная Украины завоевала 14 медалей – 3 «золотых», 4 «серебряных» и 7 «бронзовых». В общекомандном зачете сборная Украины заняла второе место.
Напомним, что воспитанник Николаевской детско-юношеской спортивной школы №2 Павел Лукьянов занял третье место на Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO, который проходил в итальянском городе Лидо-ди-Езоло с 15 по 24 октября.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Воспитанница Николаевской детско-юношеской спортивной школы №2 Нина Карпенко заняла третье место на молодежном чемпионате Европы по боксу в Будве (Черногория).
Николаевская спортсменка завоевала «бронзу» в весе 81+ килограмм, пишут НикВести.
Представители Украины пробились в семь финалов на молодежном чемпионате Европы и в трех одержали победы.
Айдер Абдураимов (54 килограмма) одолел Георгия Саджаи из Грузии, Бозорбой Матякубов (67 килограмм) выиграл у Франка Мартинеса из Испании, а Вероника Накота (70 килограмм) оказалась сильнее Анастасии Демурчян из России.
В целом сборная Украины завоевала 14 медалей – 3 «золотых», 4 «серебряных» и 7 «бронзовых». В общекомандном зачете сборная Украины заняла второе место.
Напомним, что воспитанник Николаевской детско-юношеской спортивной школы №2 Павел Лукьянов занял третье место на Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO, который проходил в итальянском городе Лидо-ди-Езоло с 15 по 24 октября.