Воспитанница Николаевской детско-юношеской спортивной школы №2 Нина Карпенко заняла третье место на молодежном чемпионате Европы по боксу в Будве (Черногория).

Николаевская спортсменка завоевала «бронзу» в весе 81+ килограмм, пишут НикВести.

Представители Украины пробились в семь финалов на молодежном чемпионате Европы и в трех одержали победы.

Айдер Абдураимов (54 килограмма) одолел Георгия Саджаи из Грузии, Бозорбой Матякубов (67 килограмм) выиграл у Франка Мартинеса из Испании, а Вероника Накота (70 килограмм) оказалась сильнее Анастасии Демурчян из России.

В целом сборная Украины завоевала 14 медалей – 3 «золотых», 4 «серебряных» и 7 «бронзовых». В общекомандном зачете сборная Украины заняла второе место.

Напомним, что воспитанник Николаевской детско-юношеской спортивной школы №2 Павел Лукьянов занял третье место на Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO, который проходил в итальянском городе Лидо-ди-Езоло с 15 по 24 октября.