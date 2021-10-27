Международную федерацию футбола (ФИФА) намерена в скором времени ввести систему автоматического определения офсайда у игроков.

Об этом сообщает The Times.

Журналисты сообщают, что технологию компании Hawk-Eye Innovations начнут применять на Клубном чемпионате мира и на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

Система работает таким образом, что когда игрок попадает в офсайд, то помощник судьи VAR сразу получает об этом сигнал. Далее фиксировать ли офсайд решает арбитр, учитывая насколько эпизод повлиял на игру.

Напомним, Европейская комиссия обеспокоена планом ФИФА проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.