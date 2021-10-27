Всемирное антидопинговое агентство обвинило Национальный антидопинговый центр Украины в нарушении стандартов тестирования.

Об этом говорится на официальном сайте агентства.

WADA заинтересовалось Украиной в 2019 году и в течении двух изучало доказательства, свидетельсвующие о нарушениях при сдаче допинг-тестов в этой стране. Так, WADA утверждает, что НАЦУ предупреждал спортсменов о дате контроля на прием запрещенных препаратов, а также связывался с их тренерами, дабы попросить их прийти на следующий день.

— Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ часто перенимает эту практику перед важными международными соревнованиями, и были случаи, когда вся национальная команда по виду спорта была в НАДЦУ в ожидании тестирования, — сказал директор WADA Гюнтер Янгер.

WADA нашло нарушения и за этот год. Агентство утверждает, что НАЦУ сообщил о шести взятых в соревновательный сезон тестах, как о пробах, сданных в период без соревнований, что нарушает ряд статей антидопингового кодекса.

Все материалы из расследования WADA передали соответствующим организациям, в частности комитету по соответствию и департаменту тестирования WADA, для принятия мер по факту нарушений.

Напомним, зимой 2020 года украинская бегунья Наталья Кроль сдала положительную пробу на допинг, в ее организме нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид.