Поединок Василий Ломаченко — Ричард Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
Об этом официально объявила промоутерская компания TopRank.
Данный бой станет для украинца вторым после поражения от Теофимо Лопеса. Ранее Ломаченко разобрался с Масайоши Накатани.
Отметим, после поединка с Комми украинец может выйти на реванш против Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса против Джорджа Камбососа.
34-летний Комми провел в профессионалах 33 боя, добыл 30 побед и трижды проиграл. В том числе и Теофимо Лопесу.
Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик предупредил, что вскоре может покончить с карьерой в спорте.
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Поединок Василий Ломаченко — Ричард Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
Об этом официально объявила промоутерская компания TopRank.
Данный бой станет для украинца вторым после поражения от Теофимо Лопеса. Ранее Ломаченко разобрался с Масайоши Накатани.
Отметим, после поединка с Комми украинец может выйти на реванш против Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса против Джорджа Камбососа.
34-летний Комми провел в профессионалах 33 боя, добыл 30 побед и трижды проиграл. В том числе и Теофимо Лопесу.
Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик предупредил, что вскоре может покончить с карьерой в спорте.
|
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Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
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