Поединок Василий Ломаченко — Ричард Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

Об этом официально объявила промоутерская компания TopRank.

Данный бой станет для украинца вторым после поражения от Теофимо Лопеса. Ранее Ломаченко разобрался с Масайоши Накатани.

Отметим, после поединка с Комми украинец может выйти на реванш против Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса против Джорджа Камбососа.

34-летний Комми провел в профессионалах 33 боя, добыл 30 побед и трижды проиграл. В том числе и Теофимо Лопесу.

Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик предупредил, что вскоре может покончить с карьерой в спорте.